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Sony może mieć nowy problem. Astro Bot uruchomiony na PC dzięki emulatorowi

Maciej Petryszyn
2026/07/17 20:30
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Astro Bot z 2024 roku okazał się sporym hitem. Hitem, którym cieszyć mogą się wyłącznie posiadacze PlayStation 5.

Chociaż już nie tylko. Okazuje się bowiem, że grę udało się uruchomić na PC.

Astro Bot
Astro Bot

Astro Bot emulowany na PC

I to pomimo faktu, że oficjalny port na komputery nigdy nie powstał. Mimo to użytkownik Discorda o nicku RSantila pochwalił się, że Astro Bot z pomocą emulatora SharpEmu działa na jego PC. O sprawie napisał profil TechDroider na X, uzupełniając swój post zrzutami ekranu potwierdzającymi udane uruchomienie produkcji Teamu Asobi, chociaż nie wiadomo jak później z płynnością jej działania. To bez wątpienia duża sprawa, bo mówimy o udanej emulacji gry z obecnej generacji, podczas gdy emulatory PlayStation 4 – choć poczyniły gigantyczne postępy i pozwalają już ogrywać takie hity jak Bloodborne – wciąż są dopracowywane przez społeczność. Sytuację zmieniło m.in. wspomniane SharpEmu, opisywane jako eksperymentalny projekt emulatora PlayStation 5.

Do kwestii emulatora odniósł się jeden z użytkowników, Gilgamesh8443:

Najzabawniejsze jest to, że ten emulator prawdopodobnie nie zyskałby takiej popularności i tak dużego wsparcia w ostatnim czasie, gdyby Sony nie podjęło niedawno decyzji o staniu się czarnym charakterem. Zamienili się w Nintendo i teraz są traktowani jak Nintendo.

GramTV przedstawia:

Skąd taki komentarz? Chodzi oczywiście o sytuację sprzed kilku tygodni, gdy Sony ogłosiło, iż na początku 2028 roku kończy z wydaniami pudełkowymi i przechodzi całkowicie do sprzedaży wersji cyfrowych. Taka decyzja z jednej strony wywołała ogromne wzburzenie społeczności, a z drugiej pobudził dyskusję o piractwie. Pojawiły się nawet głosy sugerujące, iż jest ono jedyną istniejącą formą ochrony dóbr kultury.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://insider-gaming.com/astro-bot-has-been-emulated-for-pc-as-sony-disc-backlash-continues/

Tagi:

News
Sony
Sony Interactive Entertainment
emulator
Team Asobi
emulacja
Astro Bot
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
Veruson2
Gramowicz
Dzisiaj 20:57

Bloodborne było hitem? Polemizowałbym. Gra jest zamknięta na ps4 i jakimś hitem sprzedażowym tez nie była, bo inaczej Sony już dawno zrobiłoby remaster/remake i wydało grę na PC a tak ludzie dalej mają 30 fps nawet na ps5.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112