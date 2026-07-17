Sony może mieć nowy problem. Astro Bot uruchomiony na PC dzięki emulatorowi

Chociaż już nie tylko. Okazuje się bowiem, że grę udało się uruchomić na PC.

Astro Bot emulowany na PC

I to pomimo faktu, że oficjalny port na komputery nigdy nie powstał. Mimo to użytkownik Discorda o nicku RSantila pochwalił się, że Astro Bot z pomocą emulatora SharpEmu działa na jego PC. O sprawie napisał profil TechDroider na X, uzupełniając swój post zrzutami ekranu potwierdzającymi udane uruchomienie produkcji Teamu Asobi, chociaż nie wiadomo jak później z płynnością jej działania. To bez wątpienia duża sprawa, bo mówimy o udanej emulacji gry z obecnej generacji, podczas gdy emulatory PlayStation 4 – choć poczyniły gigantyczne postępy i pozwalają już ogrywać takie hity jak Bloodborne – wciąż są dopracowywane przez społeczność. Sytuację zmieniło m.in. wspomniane SharpEmu, opisywane jako eksperymentalny projekt emulatora PlayStation 5.