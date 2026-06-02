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Phantom Blade Zero na specjalnym zwiastunie prosto ze State of Play

Mikołaj Ciesielski
2026/06/02 23:35
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Wiemy, kiedy ruszy przedsprzedaż produkcji studia S-Game

W trakcie The Game Awards 2025 poznaliśmy datę premiery Phantom Blade Zero. Dzisiaj natomiast wspomniana produkcja pojawiła się na State of Play. W trakcie prezentacji firmy Sony pokazano specjalny zwiastun nadchodzącej produkcji studia S-Game i ujawniono, kiedy ruszy przedsprzedaż gry.

Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero

Phantom Blade Zero zaprezentowane na State of Play

Zgodnie z przekazanymi informacjami jeszcze tego lata zobaczymy “pełny zwiastun” Phantom Blade Zero. Wówczas gracze otrzymają również możliwość składania zamówień przedpremierowych. Wygląda więc na to, że wrześniowa premiera gry jest niezagrożona.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Phantom Blade Zero ma zadebiutować na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 dokładnie 9 września 2026 roku. Tymczasem rzućcie okiem na najnowszy zwiastun.

Źródło:https://youtu.be/ZX8mHo0aSbc

Tagi:

News
zwiastun
fantasy
TPP
prezentacja
State of Play
Phantom Blade Zero
S-Game
RPG akcji
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112