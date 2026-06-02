Phantom Blade Zero na specjalnym zwiastunie prosto ze State of Play

W trakcie The Game Awards 2025 poznaliśmy datę premiery Phantom Blade Zero. Dzisiaj natomiast wspomniana produkcja pojawiła się na State of Play. W trakcie prezentacji firmy Sony pokazano specjalny zwiastun nadchodzącej produkcji studia S-Game i ujawniono, kiedy ruszy przedsprzedaż gry.
Phantom Blade Zero zaprezentowane na State of Play
Zgodnie z przekazanymi informacjami jeszcze tego lata zobaczymy “pełny zwiastun” Phantom Blade Zero. Wówczas gracze otrzymają również możliwość składania zamówień przedpremierowych. Wygląda więc na to, że wrześniowa premiera gry jest niezagrożona.
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