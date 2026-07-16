GOG wbija szpilkę Sony po decyzji o pudełkach. "Gra jest Twoja na zawsze"

A co GOG ma z tym wspólnego? Na mediach społecznościowych polskiej platformy ukazał się post o takiej treści:

Pobierz instalator offline dowolnej ze swoich gier na GOG-u, zapisz go na płycie i gra jest Twoja na zawsze.

Nie potrzebujesz zgody żadnego sklepu, aby grać w to, co kupiłeś.