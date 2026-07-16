GOG wbija szpilkę Sony po decyzji o pudełkach. "Gra jest Twoja na zawsze"

A co GOG ma z tym wspólnego? Na mediach społecznościowych polskiej platformy ukazał się post o takiej treści:
Pobierz instalator offline dowolnej ze swoich gier na GOG-u, zapisz go na płycie i gra jest Twoja na zawsze.
Nie potrzebujesz zgody żadnego sklepu, aby grać w to, co kupiłeś.
GramTV przedstawia:
I chociaż nazwy Sony czy PlayStation nigdzie wprost nie padają, trudno nie odnieść wrażenia, że post ten to swoisty komentarz GOG-a na temat zaistniałej sytuacji. Trudno się zresztą dziwić, że korzystając z ogromnego wzburzenia platforma stara się zwrócić uwagę na coś, co dla wielu jest jej największym atutem. Chodzi oczywiście o dostęp do gier DRM-Free wraz z możliwością bezpośredniego pobierania plików instalacyjnych bez konieczności posiadania jakiegokolwiek launchera. Co ciekawe, społeczność podchwyciła ten tok rozumowania, bo w sieci pojawiły się nawet poradniki wideo, wskazujące, jak tworzyć własne fizyczne kopie gier posiadanych na GOG-u.
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