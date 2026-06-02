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Nowy God of War zapowiedziany! Żona Kratosa otrzyma własną grę

Radosław Krajewski
2026/06/02 23:54
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Plotki okazały się prawdziwe. Na State of Play zapowiedziano spin-off God of Wara.

Jedną z największych niespodzianek State of Play było oficjalna zapowiedź nowego God of Wara. Zgodnie z poprzednimi doniesieniami, tym razem Sony przygotowało spin-of poświęcony Faye, czyli żonie Kratosa i matce Atreusa, zatytułowany God of War: Laufey. Na wydarzeniu firma zaprezentowała bardzo długi materiał produkcji, który zobaczycie poniżej.

God of War Laufey
God of War Laufey

God of War Laufey – Sony oficjalnie zapowiedziało grę o Faye

Choć Faye odegrała kluczową rolę w historii przedstawionej w God of War z 2018 roku oraz w God of War Ragnarok, gracze poznali ją głównie poprzez wspomnienia innych bohaterów. To właśnie jej ostatnie życzenie uruchomiło serię wydarzeń, które poznaliśmy w nordyckiej sadze Kratosa i Atreusa.

GramTV przedstawia:

Nowa gra o Faye z serii God of War wpisują się w szerszą strategię Sony. Jeszcze podczas lutowego State of Play zapowiedziano God of War Trilogy Remake, czyli pełne odświeżenie trzech pierwszych odsłon przygód Kratosa, rozgrywających się w starożytnej Grecji.

Dodatkowo branżowi informatorzy twierdzą, że Sony Santa Monica pracuje nad dalszym rozwijaniem uniwersum poza historią Kratosa. W sieci pojawiały się nawet wzmianki o stworzeniu całkowicie nowej gałęzi marki osadzonej w świecie God of War.

God of War: Laufey
God of War: Laufey

Tagi:

News
Sony
zwiastun
PlayStation
God of War
Sony Santa Monica
Sony Interactive Entertainment
Cory Barlog
PlayStation 5
PS5
przygodowa gra akcji
State of Play
Faye
God of War Laufey
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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