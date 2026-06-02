Nowy God of War zapowiedziany! Żona Kratosa otrzyma własną grę

Jedną z największych niespodzianek State of Play było oficjalna zapowiedź nowego God of Wara. Zgodnie z poprzednimi doniesieniami, tym razem Sony przygotowało spin-of poświęcony Faye, czyli żonie Kratosa i matce Atreusa, zatytułowany God of War: Laufey. Na wydarzeniu firma zaprezentowała bardzo długi materiał produkcji, który zobaczycie poniżej.

God of War Laufey – Sony oficjalnie zapowiedziało grę o Faye

Choć Faye odegrała kluczową rolę w historii przedstawionej w God of War z 2018 roku oraz w God of War Ragnarok, gracze poznali ją głównie poprzez wspomnienia innych bohaterów. To właśnie jej ostatnie życzenie uruchomiło serię wydarzeń, które poznaliśmy w nordyckiej sadze Kratosa i Atreusa.