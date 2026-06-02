The Lost Wild to połączenie Resident Evil z Jurassic Park. Nowy gameplay ze State of Play

Na State of Play nie zabrakło The Lost Wild, czyli oczekiwanego survival horroru z dinozaurami. Twórcy ze studia Great Ape Games podzielili się nowym zwiastunem produkcji, prezentując nowe fragmenty rozgrywki, w których czuć atmosferę nieustannego zagrożenia, która ma być jednym z filarów nadchodzącej gry.

The Lost Wild – nowy zwiastun ze State of Play prezentuje fragmenty rozgrywki

Twórcy podkreślają, że prehistoryczne stworzenia mają zachowywać się jak dzikie zwierzęta, a nie potwory znane z typowych horrorów. Oznacza to konieczność obserwowania ich zachowań, skradania się oraz wykorzystywania otoczenia do unikania bezpośrednich konfrontacji.