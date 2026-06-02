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The Lost Wild to połączenie Resident Evil z Jurassic Park. Nowy gameplay ze State of Play

Radosław Krajewski
2026/06/02 23:32
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Najnowszy zwiastun zdradza termin premiery.

Na State of Play nie zabrakło The Lost Wild, czyli oczekiwanego survival horroru z dinozaurami. Twórcy ze studia Great Ape Games podzielili się nowym zwiastunem produkcji, prezentując nowe fragmenty rozgrywki, w których czuć atmosferę nieustannego zagrożenia, która ma być jednym z filarów nadchodzącej gry.

The Lost Wild

The Lost Wild – nowy zwiastun ze State of Play prezentuje fragmenty rozgrywki

Twórcy podkreślają, że prehistoryczne stworzenia mają zachowywać się jak dzikie zwierzęta, a nie potwory znane z typowych horrorów. Oznacza to konieczność obserwowania ich zachowań, skradania się oraz wykorzystywania otoczenia do unikania bezpośrednich konfrontacji.

Gracze trafią do opuszczonych kompleksów badawczych położonych pośród bujnej, niebezpiecznej dziczy. Podczas eksploracji będą zdobywać przydatne przedmioty, odkrywać tajemnice wyspy i próbować przetrwać kolejne spotkania z drapieżnikami. W wielu sytuacjach najrozsądniejszym rozwiązaniem okaże się ucieczka lub ukrycie się przed zagrożeniem.

GramTV przedstawia:

Jednym z ciekawszych elementów rozgrywki będzie możliwość odstraszania dinozaurów przy użyciu ognia oraz nieśmiercionośnych narzędzi. Zwierzęta mają reagować na bodźce z otoczenia i dostosowywać swoje zachowanie do działań gracza, co może prowadzić do dynamicznych i nieprzewidywalnych sytuacji.

Niestety The Lost Wild wciąż nie ma daty premiery. Zwiastun gry ujawnia, że debiutu produkcji możemy spodziewać się w 2027 roku.

Tagi:

News
data premiery
PC
zwiastun
gameplay
PlayStation
rozgrywka
PlayStation 5
State of Play
Xbox Series X
Xbox Series S
The Lost Wild
Great Ape Games
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112