Marvel’s Wolverine z pierwszą prezentacją rozgrywki. Brutalny gameplay zachwyca na State of Play

Najbardziej oczekiwany exclusive na PlayStation 5 doczekał się świeżych materiałów z gry.

Podczas najnowszego State of Play Sony i Insomniac Games wreszcie zaprezentowały pierwszy pełny pokaz rozgrywki z Marvel's Wolverine. Długo wyczekiwana produkcja z Loganem w roli głównej otrzymała nowy materiał, który pozwolił graczom zobaczyć zarówno dynamiczną akcję, jak i fragmenty fabuły. Marvel’s Wolverine – pierwszy gameplay ze State of Play Wideo skupia się na brutalnym stylu walki bohatera. Logan wykorzystuje swoje szpony z adamentium do błyskawicznego eliminowania przeciwników, a starcia wyróżniają się dużą dynamiką oraz niezwykłą brutalnością, gdzie krew leje się strumieniami. Twórcy podkreślają, że chcą wiernie oddać charakter postaci znanej z komiksów Marvela, nie unikając krwawych i niezwykle widowiskowych pojedynków.

Ważnym elementem będą również obrażenia tytułowego bohatera. Nie tylko pasek zdrowia wskaże nam, że Wolverine przyjął zbyt wiele obrażeń i za chwilę może zginąć. Gra pozwoli również na szybkie uleczenie Logana i odzyskanie pełnego paska zdrowia. Zwiastun sugeruje również, że fabuła skoncentruje się na poszukiwaniu prawdy o przeszłości Logana. W pokazanych fragmentach pojawiają się znane lokacje związane z bohaterem, a także postacie takie jak Jean Grey, która w jednej z sekwencji będzie pomagać Loganowi w walce.

GramTV przedstawia:

Marvel's Wolverine to jednoosobowa gra akcji tworzona przez Insomniac Games, czyli studio odpowiedzialne za serię Marvel's Spider-Man. Produkcja została zapowiedziana już w 2021 roku, ale dopiero teraz gracze otrzymali pierwszy obszerny pokaz rozgrywki. Tytuł zaoferuje całkowicie autorską historię osadzoną w tym samym uniwersum co przygody Spider Mana od Insomniac. Przypomnijmy, że gra zmierza wyłącznie na PlayStation 5, a jej premiera została wyznaczona na 15 września tego roku.

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