Zaloguj się lub Zarejestruj

Marvel’s Wolverine z pierwszą prezentacją rozgrywki. Brutalny gameplay zachwyca na State of Play

Radosław Krajewski
2026/06/02 23:10
1
0

Najbardziej oczekiwany exclusive na PlayStation 5 doczekał się świeżych materiałów z gry.

Podczas najnowszego State of Play Sony i Insomniac Games wreszcie zaprezentowały pierwszy pełny pokaz rozgrywki z Marvel's Wolverine. Długo wyczekiwana produkcja z Loganem w roli głównej otrzymała nowy materiał, który pozwolił graczom zobaczyć zarówno dynamiczną akcję, jak i fragmenty fabuły.

Marvel’s Wolverine
Marvel’s Wolverine

Marvel’s Wolverine – pierwszy gameplay ze State of Play

Wideo skupia się na brutalnym stylu walki bohatera. Logan wykorzystuje swoje szpony z adamentium do błyskawicznego eliminowania przeciwników, a starcia wyróżniają się dużą dynamiką oraz niezwykłą brutalnością, gdzie krew leje się strumieniami. Twórcy podkreślają, że chcą wiernie oddać charakter postaci znanej z komiksów Marvela, nie unikając krwawych i niezwykle widowiskowych pojedynków.

Ważnym elementem będą również obrażenia tytułowego bohatera. Nie tylko pasek zdrowia wskaże nam, że Wolverine przyjął zbyt wiele obrażeń i za chwilę może zginąć. Gra pozwoli również na szybkie uleczenie Logana i odzyskanie pełnego paska zdrowia.

Zwiastun sugeruje również, że fabuła skoncentruje się na poszukiwaniu prawdy o przeszłości Logana. W pokazanych fragmentach pojawiają się znane lokacje związane z bohaterem, a także postacie takie jak Jean Grey, która w jednej z sekwencji będzie pomagać Loganowi w walce.

GramTV przedstawia:

Marvel's Wolverine to jednoosobowa gra akcji tworzona przez Insomniac Games, czyli studio odpowiedzialne za serię Marvel's Spider-Man. Produkcja została zapowiedziana już w 2021 roku, ale dopiero teraz gracze otrzymali pierwszy obszerny pokaz rozgrywki. Tytuł zaoferuje całkowicie autorską historię osadzoną w tym samym uniwersum co przygody Spider Mana od Insomniac.

Przypomnijmy, że gra zmierza wyłącznie na PlayStation 5, a jej premiera została wyznaczona na 15 września tego roku.

Tagi:

News
Sony
gra akcji
PlayStation
Insomniac Games
Marvel
Sony Interactive Entertainment
PlayStation 5
superbohaterowie
Wolverine
Marvel's Wolverine
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 00:43

Lejąca się krew do poziomu gdzie jesteś pokryty krwią. Kostium który otrzymuje obrażenia. Wygląda dobrze.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112