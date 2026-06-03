No Rest for the Wicked opuszcza wczesny dostęp. Znamy termin

A już za 4 miesiące przyjdzie nam przekonać się, co jeszcze deweloperzy dla nas przygotowali. Co wiemy na pewno, to to, że w momencie ukazania się pełnoprawnego wydania No Rest for the Wicked przestanie być grą ekskluzywną dla komputerów osobistych. W momencie premiery edycji 1.0 dostęp do produkcji otrzymają również posiadacze konsol PlayStation 5.