No Rest for the Wicked opuszcza wczesny dostęp. Znamy termin

Powoli jednak gra Moon Studios zmierza do końca tej early-accessowej przygody. Pora na pełnoprawne wydanie.
Koniec wczesnego dostępu, pora na wersję 1.0
Podczas State of Play oficjalnie potwierdzono, iż nadchodzi No Rest for the Wicked w wersji 1.0. Produkcja wczesny dostęp opuści już w październiku 2026 roku, czyli równo 2 i pół roku od momentu, gdy w rzeczonym wczesnym dostępie została wydana. W tym czasie nowa pozycja twórców serii Ori przeszła znaczące zmiany, wprowadzając m.in. możliwość zabawy w kooperacji.
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