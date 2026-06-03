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No Rest for the Wicked opuszcza wczesny dostęp. Znamy termin

Maciej Petryszyn
2026/06/03 00:12
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Ponad 2 lata. Tyle czasu No Rest for the Wicked spędziło we wczesnym dostępie.

Powoli jednak gra Moon Studios zmierza do końca tej early-accessowej przygody. Pora na pełnoprawne wydanie.

No Rest for the Wicked
No Rest for the Wicked

Koniec wczesnego dostępu, pora na wersję 1.0

Podczas State of Play oficjalnie potwierdzono, iż nadchodzi No Rest for the Wicked w wersji 1.0. Produkcja wczesny dostęp opuści już w październiku 2026 roku, czyli równo 2 i pół roku od momentu, gdy w rzeczonym wczesnym dostępie została wydana. W tym czasie nowa pozycja twórców serii Ori przeszła znaczące zmiany, wprowadzając m.in. możliwość zabawy w kooperacji.

GramTV przedstawia:

A już za 4 miesiące przyjdzie nam przekonać się, co jeszcze deweloperzy dla nas przygotowali. Co wiemy na pewno, to to, że w momencie ukazania się pełnoprawnego wydania No Rest for the Wicked przestanie być grą ekskluzywną dla komputerów osobistych. W momencie premiery edycji 1.0 dostęp do produkcji otrzymają również posiadacze konsol PlayStation 5.

Tagi:

News
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wczesny dostęp
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Moon Studios
premiery
data premier
State of Play
No Rest for The Wicked
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112