Path of Exile 2 - Poradnik, wskazówki

Pierwszy kontakt z PoE 2 - podobnie jak w przypadku oryginału - może być nieco przytłaczający, dlatego też prezentujemy poradnik i wskazówki do Path of Exile 2 , by odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania.

Sequel hitu od studia Grinding Gear Games wreszcie zadebiutował na PC, PS5 i Xbox Series X i S. Path of Exile 2 już na premierę w ramach wczesnego dostępu oferuje mnóstwo zawartości i rozgrywkę na - co najmniej - kilkadziesiąt godzin.

Mechanika i systemy

Wkrótce aktualizacja… By przygotować poradnik związany z mechaniką, chcemy spędzić z grą co najmniej kilkanaście godzin. Tutaj pojawią się wskazówki dotyczące rozwoju postaci, przedmiotów, gemów, systemu Ascendancy i innych mechanizmów. Jakiś czas po premierze zaproponujemy wam też najlepsze buildy postaci.

Path of Exile 2

Zanim przejdziecie do kolejnych podstron poradnika, chcemy przedstawić zestaw wskazówek i porad do Path of Exile 2, które powinny zainteresować szczególnie początkujących.

Nie bój się. To słowa jednego z projektantów gry: nie czuj się przytłoczony ogromnym drzewkiem pasywnych talentów. Spokojnie czytaj opisy zdolności i ataków, a szybko zorientujesz się, że gra wcale nie jest przesadnie skomplikowana.

Nie graj w trybie Hardcore przy pierwszym podejściu. Wczesna wersja może nie być idealnie zbalansowana, więc możliwe, że niektóre potwory będą zadawać zbyt dużo obrażeń.

Eksperymentuj. Zaczynając przygodę z tą serią, spróbuj sam zbudować swoją postać. Nic nie jest bardziej satysfakcjonujące, niż odkrywanie możliwości twojego bohatera i zależności między różnymi skillami na własną rękę. Zrób to chociaż za pierwszym razem.

Nie szarżuj. Jeśli grałeś w pierwszą część Path of Exile, możesz chcieć szybko zagarniać duże hordy wrogów, by pokonywać wiele potworów naraz. PoE2 jest nieco trudniejsze i nastawione na bardziej metodyczną walkę, więc uważaj i nie poczuj się zbyt pewnie.

Czytaj i planuj. Przyjrzyj się drzewku talentów od razu, by spróbować zaplanować rozwój i wykupienie punktów talentów o kilkadziesiąt punktów do przodu. Możesz w ten sposób znaleźć ciekawy talent, do którego chcesz dążyć.

Pamiętaj, że mikstura lecząca uzupełnia się w miarę atakowania przeciwników. Mikstur nie znajdujemy i nie wypadają one ze skrzyń czy pokonanych wrogów.

To by było na tyle. Najważniejsza porada dotycząca Path of Exile 2 to jednak bez wątpienia po prostu: bawcie się dobrze. Gra ma naprawdę wiele do zaoferowania. Cieszcie się nią bez pośpiechu.

Na start polecamy: Path of Exile 2 - zawartość wczesnego dostępu (Early Access)