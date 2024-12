Path of Exile 2 - ikony pod nazwami wrogów

Same symbole są raczej proste do odczytania. Płatek śniegu to zimno, błyskawica to elektryczność, płomień to ogień, zbroja to Armour (pancerz) i tak dalej. O co chodzi jednak z kolorami ikon?

kolor czerwony oznacza, że wróg jest mało odporny na dany rodzaj żywiołu czy typu obrażeń;

kolor srebrny oznacza, że wróg jest odporny na dany typ obrażeń;

kolor złoty oznacza natomiast, że przeciwnik jest wyjątkowo mocno odporny na dany żywioł.

Zwracaj uwagę na ikony pod nazwą przeciwnika przy każdym starciu. Jeśli czujesz, że zadajesz wyjątkowo słabe obrażenia, może pomóc dostosowanie umiejętności i ataków tak, by wykorzystać słabe strony bossa.

Warto też zaznaczyć, że wrogowie najczęściej sami używają przeciwko nam tego typu ataków, na które sami są odporni. Pamiętaj o tym, dobierając akcesoria czy przedmioty zapewniające ci odporności.

