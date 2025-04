Polskie #DRIVE Rally zadebiutuje 16 kwietnia na PC. Wersje konsolowe pojawią się nieco później w 2025 roku

#DRIVE Rally to polska, zręcznościowa gra rajdowa, która łączy przystępną mechanikę dla początkujących z wyzwaniami dla prawdziwych mistrzów kierownicy. Każdy element, począwszy od samochodów, przez trasy rajdowe, aż po mapy, został stworzony od podstaw we współpracy ze społecznością, zapewniając świeże spojrzenie na rajdowe doświadczenie. Relacja z pilotem odgrywa kluczową rolę, jak zapowiada producent gry, zespołowa praca i emocje mogą być ważniejsze niż surowa moc silnika.

Reżyser gry, Dariusz Pietrala w oficjalnym komunikacie powiedział:

Cały zespół jest niesamowicie podekscytowany pełną premierą #DRIVE Rally. Od debiutu we wczesnym dostępie pracowaliśmy na pełnych obrotach, aby dostarczyć graczom prawdziwe rajdowe emocje. Wierzymy, że nam się to udało, a nasza społeczność odegrała ogromną rolę w tym sukcesie, wspierając nas swoimi sugestiami i opiniami. Odliczamy dni do premiery i z niecierpliwością czekamy na powrót złotej ery rajdów.

#DRIVE Rally to ciekawa propozycja dla fanów samochodówek. Intuicyjny model jazdy sprawia, że jest bardzo przystępna dla nowych i mniej doświadczonych graczy. Twórcy przygotowali jednak trochę wyzwań dla tych bardziej zaawansowanych użytkowników. Gra oferuje klasyczne mistrzostwa, swobodną jazdę i tryb imprezowy do dwunastu graczy online. Twórcy zaimplementowali ponad 600 kilometrów tras rajdowych w sześciu różnych lokacjach, które gracze spróbują pokonać za pomocą dwudziestu dwóch unikalnych samochodów. Co ciekawe, polski tytuł oferuje pełne wsparcie dla kontrolerów, Steam Decka, a nawet kierownic.