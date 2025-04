Adaptacyjne SI w końcu trafia do iRacing. Od teraz rywale dopasują się do poziomu gracza

Nowa funkcja “Adaptive AI” właśnie trafiła do iRacing, pozwalając graczom ścigać się z komputerowymi przeciwnikami dostosowującymi się do ich umiejętności.

iRacing wymaga subskrypcji, a także zakupu dodatkowych torów i pojazdów, co czyni go bardziej zaawansowaną i kosztowną opcją w porównaniu do innych gier wyścigowych, ale mimo to wciąż jest bardzo popularne. Teraz może stać się jeszcze bardziej ze względu na nową funkcję wprowadzoną dla graczy, chcących ścigać się ze sztuczną inteligencją, która może dostosować się do ich poziomu.