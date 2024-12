Path of Exile 2 - crossplay i kooperacja

Przede wszystkim, co-op sieciowy pozwala na wspólną zabawę aż sześciu użytkowników. To sporo, więc warto przygotować się na możliwe spadki płynności w momentach, w których wszyscy będą używać efektownych skilli ofensywnych.

Co ważne, Path of Exile 2 wspiera crossplay. Oznacza to, że użytkownicy PC zagrają z graczami z konsol PlayStation i Xbox. Rozgrywka międzyplatformowa to mile widziany dodatek.

Nowością jest możliwość gry przy jednym ekranie - dla dwóch graczy. Miłą niespodzianką jest fakt, że kanapowy co-op jest wspierany także na PC. Warto jednak zaznaczyć, że drugi gracz może w takim scenariuszu grać tylko na koncie właściciela platformy jako gość, o ile nie ma zakupionego własnego egzemplarza gry przypisanego do konta Path of Exile.

Path of Exile 2