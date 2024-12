Path of Exile 2 - Balbala: jak unikać trucizny

W drugim akcie Path of Exile 2 będziesz mógł wykonać zadanie Trail of Corruption, które zakłada eksplorację lokacji Traitor's Passage - przez którą i tak musisz przejść w ramach wątku głównego.

W lokacji tej zmierzysz się z bossem o imieniu Balbala. Teoretycznie jest on opcjonalny, więc można zostawić tę walkę na później, jednak to właśnie pokonanie tego bossa otworzy od razu drogę do wyboru Ascendancy, czyli specjalizacji dla twojej postaci.

Walka jest trudna, ale szczególnie jedna rzecz okazuje się dosyć frustrująca: chmura trucizny pojawiająca się na polu bitwy. Z początku nie wiadomo, jak na nią reagować.

Żeby pozbyć się chmury gazu, musisz znaleźć na arenie Balbalę i zaatakować ją. Jest niewidzialna, ale staje się coraz bardziej widoczna, gdy się do niej zbliżysz.