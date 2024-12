Path of Exile 2 - poziomy trudności (Standard, Hardcore)

Wersja Early Access gry Path of Exile 2 zaoferuje wybór poziomów trudności, lecz nie do końca typowych. Tutaj wyjaśniamy pokrótce, na czym polegają różnice i co powinniście wybrać na start.

Do dyspozycji otrzymujemy standardowy, domyślny tryb gry, a także tryb Hardcore. Nie ma między nimi różnic w zakresie obrażeń zadawanych przez wrogów. Jedyna różnica jest jednak dosyć kluczowa - w trybie Hardcore przygoda kończy się definitywnie po jednej śmierci. Postać zostaje przenoszona do trybu Standard, gdzie możemy kontynuować rozgrywkę, ale tracimy wszystkie zebrane przedmioty i złoto.

Dlatego też dla wszystkich zaczynających zabawę z PoE 2 najlepszym wyborem będzie domyślny tryb gry, który pozwala na odradzanie się po śmierci. Tryb Hardcore będzie warty wypróbowania po uprzednim poznaniu gry, wszystkich przeciwników oraz bossów.

Zresztą, warto dodać, że sami twórcy uprzedzili, że balans rozgrywki - czyli siła niektórych przeciwników etc. - może nie być idealny we wczesnej wersji. Może to powodować nagłe, niespodziewane zgony. To kolejny powód, by przygody w Early Accessie nie zaczynać w trybie Hardcore.

Path of Exile 2