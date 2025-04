InZOI pobija kolejny rekord. To najlepiej sprzedająca się gra studia Krafton

Pomimo świetnego startu, premiera InZOI nie obyła się bez problemów. W zeszłym tygodniu Krafton musiał usunąć poważny błąd, który pozwalał graczom potrącać dzieci samochodem i zabijać je w grze.

Ten problem był spowodowany niezamierzonym błędem, który został naprawiony w najnowszej aktualizacji. Takie przedstawienia są wysoce niestosowne i nie odzwierciedlają zamysłu ani wartości InZOI. Rozumiemy powagę tej sprawy i wzmocniliśmy nasze wewnętrzne procesy kontroli, aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.

Wygląda na to, że przy tak dobrym odbiorze, The Sims 4, czyli naturalny konkurent InZOI może czuj się zaniepokojony. Można odnieść wrażenie, że od bardzo dawna Simsy żyją w stagnacji, wyciągając jedynie pieniądze za dość drogie zestawy z dodatkami. Jeśli marka chce utrzymać się na powierzchni jako lider w swojej dziedzinie, musi wziąć się do pracy. Na swój sposób to dobrze, że pojawiła się silna konkurencja w postaci InZOI, bowiem monopol nigdy nie jest dobry dla konsumenta.

Jeśli jeszcze nie graliście w InZOI i jesteście ciekawi tego co oferuje gra, zachęcamy do przeczytania naszych wrażeń z wczesnego dostępu do gry.