Path of Exile 2 - mikropłatności z pierwszego Path of Exile

Podczas zapowiedzi Path of Exile 2 jako samodzielnej gry (bo przypomnijmy: początkowo miała to być ogromna aktualizacja pierwszej części) twórcy zapowiedzieli, że zakupy dokonane w PoE 1 będą przeniesione do PoE 2. Z kolei kosmetyczne przedmioty zakupione w sequelu, będzie można odebrać też w oryginale.