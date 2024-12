Path of Exile 2 - najważniejsze zmiany i nowości

Path of Exile 2 miało początkowo być obszerną aktualizacją do Path of Exile. Twórcy zdali sobie jednak sprawę, że liczba zmian i nowych systemów jest jednak zbyt duża - i postanowili wydać pełnoprawny sequel.

Do tego wszystkiego, co oczywiste, Path of Exile 2 jest też po prostu ładniejsze. Animacje czarów i umiejętności, wygląd potworów i bossów - to robi spore wrażenie.

Jak widać, Path of Exile 2 znacznie różni się od pierwszej części. Warto też dodać, że PoE 1 będzie stale wspierane i rozwijane. Deweloperzy nadal będą przygotowywać kolejne ligi (sezony). Nowa ma zadebiutować w pierwszym kwartale przyszłego roku.

