Path of Exile 2 - Resistances: odporności

Odporności to jeden z najważniejszych systemów w Path of Exile 2, podobnie zresztą jak to miało miejsce w pierwszej części. To element obronny niedoceniany przez wielu początkujących graczy.

Już na etapie kampanii można mocno odczuć znaczenie odporności (Resistance). Chociażby boss w I akcie kampanii staje się o wiele trudniejszy, jeśli mamy bardzo niską odporność na obrażenia od zimna.

Jakie mamy rodzaje odporności?

Fire Resistance - odporność na ogień.

Cold Resistance - odporność na zimno.

Lighting Resistance - odporność na błyskawice.

Chaos Resistance - odporność na obrażenia Chaosu.

Warto zaznaczyć, że Chaos nie jest uznawany za żywioł. Pamiętaj o tym, jeśli zwiększasz statystykę zwaną Elemental Resistance - nie wpłynie ona na obrażenia od magii Chaosu.

Path of Exile 2