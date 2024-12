Path of Exile 2 - The Slithering Dead: źródło trucizny

Gdzie pójść, by wykonać misję?

W trzecim akcie Path of Exile 2 otrzymasz opcjonalne zadanie The Slithering Dead. Warto je wykonać, ponieważ otrzymasz w nagrodę do wyboru jedno z trzech stałych ulepszeń postaci.

Misja nie jest jednak oczywista, ponieważ cel nie jest oznaczony na mapie. Gdzie pójść, by znaleźć źródło trucizny? Musisz eksplorować lokację Jungle Ruins, by znaleźć w niej wejście do obszaru podziemnego nazwanego The Venom Crypts. Właśnie w tych kryptach znajdziesz rozwiązanie problemu.

Jak każda lokacja, także The Venom Crypts jest generowana losowo. Nie możemy więc wskazać, gdzie znajdziesz cel - ale jest nim ciało. Zwłoki będą oznaczone zielonym kolorem. Przeszukaj całą lokacją, aż znajdziesz zwłoki. Klikając w nie, zdobędziesz przedmiot Corpse-snake Venom. Zabierz go do Servi w wiosce, by wybrać swoją nagrodę i zakończyć misję.