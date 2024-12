Path of Exile 2 - unik, dodge (jak działa)

Path of Exile nie oferuje mechaniki uniku, choć sporo gier ARPG ma taką funkcję - choćby Diablo 4. Sequel, Path of Exile 2, wprowadza dodge roll i wbrew pozorom jest to bardzo ważna i spora zmiana.

Taka nowość pozwoliła twórcom podejść w inny sposób do projektowania walk z bossami. Skoro postać jest teraz w stanie nagle odskoczyć - mówiąc kolokwialnie: zrobić fikołka w bot - to otworzyło to drzwi do wprowadzenia większej różnorodności ataków spotykanych przeciwników.

Unik wykonujemy domyślnie Spacją na PC, przyciskiem B na padzie od Xboksa oraz kółkiem na kontrolerze PlayStation 5.