Path of Exile 2 - czy można pominąć kampanię

Niektóre gry ARPG, takie jak Diablo 4, pozwalają przejść kampanię jeden raz, po czym - przy kolejnych podejściach do gry - ominąć ją. W ten sposób możemy już nie robić fabularnych misji, a skupić się tylko i wyłącznie na zabijaniu stworów i zdobywaniu doświadczenia, by dotrzeć do fazy endgame.