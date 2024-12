Path of Exile 2 - obrona: armour, evasion, energy shield

Zdrowie i leczenie to jedno, ale jak w Path of Exile 2 zadbać o to, by mniej tego zdrowia trafić i zapobiegać temu, by wrogowie nas trafiali? Wchodzimy tutaj na szeroki temat mechanizmów obronnych.

W grze istnieją trzy główne systemy obrony:

-Armour. Podstawowa statystyka obecna często na cięższych pancerzach. Dzięki niej zmniejszamy otrzymywane obrażenia, ale wyłącznie fizyczne (więc nie magiczne). Wyposażanie sprzętu zwiększającego Armour zazwyczaj wymaga inwestowanie w atrybut siły (Strength).

-Evasion. Związane jest z atrybutem zręczności, czyli Dexterity. Ogólnie rzecz ujmując, im wyższa ta statystyka, tym częściej mamy szansę na zupełne uniknięcie uderzenia lub pocisku wroga. Evasion nie pomaga jednak unikać ataków obszarowych (AoE), o czym warto pamiętać. Zawsze warto więc łączyć ją z dużą mobilnością.