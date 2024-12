Path of Exile 2 - reset talentów (refund)

Popełniłeś błąd rozwijając postać w Path of Exile 2? Chciałbyś skasować punkty talentów w drzewku i wydać je w innym miejscu? Jest to możliwe za odpowiednią opłatą.

Opcja resetowania pasywnych talentów pojawi się niedługo po rozpoczęciu gry, po misji The Mysterious Shade - to piąta główna misja w pierwszym akcie. To właśnie po tej misji postać The Hooded One będzie dostępna w bazie.

Rozmawiając z tą postacią, możesz wybrać opcję Refund Passives.

Path of Exile 2