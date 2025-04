The First Berserker: Khazan z pierwszą aktualizacją. Twórcy dokonali wielu poprawek

Pod koniec zeszłego miesiąca doczekaliśmy się premiery The First Berserker: Khazan - jest to RPG akcji osadzony w uniwersum Dungeon & Fighter. Tytuł doczekał się pozytywnego przyjęcia ze strony recenzentów oraz graczy. Neople odpowiedzialne za projekt postanowiło podzielić się pierwszą łatką do gry.

The First Berserker: Khazan - opis najnowszej łatki

Wśród zmian wprowadzonych do The First Berserker: Khazan pojawiło się ulepszone uzupełnianie przedmiotów. Od teraz nasza postać otrzyma pełny zapas zużytych przez nas wcześniej itemów po każdej śmierci, teleportacji lub skorzystaniu z checkpointa - stanie się to oczywiście tylko kiedy będziemy posiadali taki zapas. Poprawiono również niektóre poziomy, ponieważ według wielu wydawały się bardziej irytujące, niż stawiające ciekawy wyzwanie. Nie dotyczy to bossów, więc ogólny poziom trudności gry pozostał ten sam.