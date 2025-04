Microsoft udostępnił kolejne darmowe gry. Rozpoczęło się Free Play Days

Właśnie rozpoczęła się kolejna edycja Free Play Days, w ramach którego gracze mogą za darmo wypróbować kilka wybranych przez Microsoft tytułów. Obejmuje to niestety wyłącznie osoby posiadające abonament Xbox Game Pass w wersji Ultimate, Core lub Standard. Tym razem w nadchodzące dni przetestujemy cztery gry.

Free Play Days - nowe gry już dostępne

Już od dzisiaj do 6 kwietnia na konsolach Xbox Series X/S oraz Xbox One będziemy mogli zagrać w wybrane produkcje, nawet jeśli ich nie zakupiliśmy. Wśród tytuł wyróżnia się Age of Wonders 4, czyli strategia 4X w klimacie fantasy, nad którą czuwało studio Triumph. Poniżej zamieszczamy pełną listę wydarzenia Free Play Days: