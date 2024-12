Path of Exile 2 - wipe: czy będzie kasowanie postaci

Czy w Path of Exile 2 będzie wipe postaci przed premierą wersji 1.0, czy tez w momencie premiery tej wersji w 2025 roku? Odpowiedź brzmi: nie.

Kiedy zadebiutuje wersja 1.0, a gra opuści Early Access, postacie stworzone wcześniej zostaną po prostu przeniesione do osobnej kategorii - do kategorii wczesnego dostępu. Oznacza to, że nie będzie można nimi kontynuować rozgrywki z nowymi sezonowymi mechanikami, ale nie zostaną one skasowane.