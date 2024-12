Path of Exile 2 - klasy postaci, którą wybrać

Jest to wbrew pozorom naprawdę interesująca kwestia, ponieważ teoretycznie każda klasa w Path of Exile 2 może używać wszystkich broni oraz podstawowych (niezwiązanych ze specjalizacjami) umiejętności. Ograniczenie stanowią jednak początkowe różnice.

Jaką klasą zagrać? Odpowiedź na to pytanie jest prosta: jeśli lubisz grać magami, wybierz Sorceress lub Witch. Klasy walczące w zwarciu to Warrior i Monk, a klasy dystansowe to Mercenary ze swoimi kuszami lub Ranger z łukiem. Nie ma żadnej klasy, która jest obiektywnie najsilniejsza, bo zbyt wiele zależy od tego, jak rozwiniemy swoją postać.

Path of Exile 2

Jakie klasy są dostępne obecnie w Path of Exile 2 i jakie są ich specjalizacje (obecnie po dwie, w przyszłości po trzy) oraz domyślna broń?

Warrior (wojownik). Postać skupiająca się na użyciu brutalnej siły. Typowy archetyp potężnego wojownika walczącego wręcz, z użyciem mieczy, młotów czy buław. Specjalizacja Warbringer pozwala ulepszyć wykorzystanie totemów i okrzyków bojowych, a specjalizacja Titan pozwala zwiększyć szanse na ogłuszanie wrogów oraz wzmocnić defensywę.

Ranger (strażniczka). Reprezentuje archetyp łuczniczki. Szybko może korzystać z trucizn i stać się postacią mocno mobilną. Specjalizacja Deadeye skupia się na wzmacnianiu szybkości i mocy ataków dystansowych, a Pathfinder na korzystaniu z trucizny i wzmacniających mikstur.

Monk (mnich). Klasa walcząca w zwarciu za pomocą kija bojowego lub gołych pięści. Specjalizacja Invoker wzmacnia obrażenia od żywiołów i odporności na nie, a Acolyte of Chayula pozwala skupić się na mrocznych mocy Chaosu.

Witch (wiedźma). Jest to archetyp nekromantki. Domyślnie skupia się na przyzywaniu hord nieumarłych pomagierów i nakładaniu klątw. Specjalizacja Infernalist pozwala jej zmienić się w ognistego demona i przyzwać ognistego ogara, a specjalizacja Blood Mage sprawia, że wykorzystuje własną pulę HP zamiast many, zyskując więcej sposobów leczenia.

Sorceress (czarodziejka). Typowy mag. Włada magią żywiołów, którą może znacząco wzmocnić dzięki specjalizacji Stormweaver skupiającej się na magii błyskawic. Specjalizacja Chronomancer z kolei pozwala jej skupić się na wyjątkowo ciekawej magii manipulującej czasem (na przykład zamrażaniem wrogów w czasie lub cofaniem się do pozycji sprzed kilku sekund).

Mercenary (najemnik). Domyślnie posługuje się kuszą oraz granatami. Kuszę dzięki różnym umiejętnością można zmienić w coś, co przypomina w praktyce strzelbę lub karabin automatyczny. Specjalizacja Witchhunter znacznie wzmacnia obrażenia od broni i osłabia możliwości wrogów w walce, a specjalizacja Gemling Legionnaire wzmacnia nasze gemy umiejętności i oferuje dodatkowe bonusy do statystyk.

W przyszłości do gry trafi sześć kolejnych klas. Poradnik będziemy oczywiście aktualizować, by zawrzeć najważniejsze informacji o dodatkowych klasach - na przykład o wyczekiwanym przez wielu fanów Druidzie.

Wróć do strony głównej: Path of Exile 2 - Poradnik, wskazówki