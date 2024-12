Path of Exile 2 - czy można grać offline

Path of Exile 2, tak jak PoE 1, to tytuł, w który zdecydowana większość użytkowników gra solo. Opcja kooperacji jest oczywiście dostępna dla tych, którzy chcą grać ze znajomymi.

Po pierwsze: zaoferowanie trybu offline znacznie ułatwiłoby tak zwany data-mining, czyli przeszukiwanie plików źródłowych gry w celu odnalezienia nieujawnionych sekretów, informacji o planowanych nowościach etc. Twórcy bardzo chcą tego uniknąć, by wszelkie zmiany i dodatki zawsze były dla graczy niespodzianką.

Mimo to, zarówno pierwsza, jak i druga część serii, są grami always online i nie oferują trybu offline . Dlaczego? Są trzy główne powody.

Po trzecie: duża część obliczeń związanych z kalkulacją atrybutów, statystyk, obrażeń i wszelkich innych zmiennych wykonywana jest na serwerze (odciążając tym samym komputer gracza).

Path of Exile 2

Po czwarte: PoE jest grą Free to Play (a PoE 2 będzie darmowe w przeciągu roku od premiery Early Access). Innych graczy widzimy w obozach i miastach. Można domyślać się, że jest to sposób twórców na to, by pośrednio zachęcać nas do korzystania z mikropłatności - jeśli zobaczymy wielu graczy korzystających z atrakcyjnych skinów i przedmiotów kosmetycznych, jest większa szansa, że sami je zakupimy.

Ostatecznie - nie należy się spodziewać, że Path of Exile 2 kiedykolwiek będzie dostępne z trybem gry offline.

