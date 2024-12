Path of Exile 2 - czy jest darmowe

Pierwsza część Path of Exile to nie tylko jedna z najbardziej znanych darmownych gier, ale też tytuł, który wielu graczy uznaje za prawdopodobnie najlepiej zaimplementowany system Free to Play.

Kiedy Path of Exile 2 będzie dostępne za darmo? Dopiero wtedy, kiedy twórcy opublikują wersję 1.0, a gra nie będzie już produktem Early Access (czyli wczesną wersją). Ma to nastąpić najwcześniej w okolicach czerwca 2025 roku, a najpóźniej w grudniu.

Path of Exile 2 będzie równie sprawiedliwe pod tym względem, kiedy przejdzie na model Free to Play. Obecnie bowiem gra dostępna jest jedynie jako płatny produkt . Cena wynosi 125 zł - zarówno na PC, jak i na konsolach.

Naprawdę nie trzeba wydawać pieniędzy, by dobrze się tu bawić, a po spędzeniu z grą kilkudziesięciu godzin nie żal nam wydać 15 czy 20 dolarów, by kupić dodatkowe zakładki w skrytce na waluty i przedmioty.

Warto zaznaczyć, że kupując wczesną wersję PoE2 otrzymujemy też 300 punktów do wykorzystania w wewnętrznym sklepie. Powinno to wystarczyć do zakupu przydatnych ulepszeń skrytki na przedmioty, co pozwoli na nieco wygodniejsze zarządzanie zasobami w fazie endgame'u.

Podobne rozwiązanie - z płatną wczesną wersją i darmową wersją finalną - zastosowano też w przeszłości przy pierwszym PoE.

