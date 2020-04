Felieton

Kampania przeciwko pandemii trwa. Deweloperzy i wydawcy wytaczają ciężkie działa w postaci licznych darmowych kopii gier i czasowego dostępu do nich. Tu znajdziesz wszystkie bieżące oferty kwietnia.

Marzec już za nami, ale walka z pandemią nie ustaje, a nawet zatacza coraz to szersze kręgi. Wydaje się, że już bardziej zostać w domu nie możemy, ale żeby w lepszej atmosferze przetrwać jakże trudną sytuację, wydawcy wspomagają nas darmowymi kopiami gier. Tutaj zebraliśmy wszystkie kwietniowe oferty związane z darmowymi grami czy dostępem do gier na PC, PlayStation 4, Xbox One. Nie żałujcie sobie, podajcie dalej, a przede wszystkim – zostańcie w domach.

Lista będzie codziennie aktualizowana wraz z pojawianiem się nowych okazji, więc warto śledzić publikację przez cały kwiecień. Tymczasem pora przejść do konkretów.

Darmowe gry na PC, PlayStation 4 i Xbox One

Aktualizacja 1.04

Rayman Legends: od już do 3 kwietnia | PC Uplay;

Lovers ' Smiles : od już do 21:00 3 kwietnia | PC Steam;

: od już do 21:00 3 kwietnia | PC Steam; Autobahn Police Simulator : od już do 19:00 7 kwietnia | PC Steam;

: od już do 19:00 7 kwietnia | PC Steam; One Drop Bot : od już do 9:00 7 kwietnia | PC Steam;

: od już do 9:00 7 kwietnia | PC Steam; Worms Battle - Wormageddon : od już do 7 kwietnia | PC MS Store;

: od już do 7 kwietnia | PC MS Store; Soldat: przejście na free-to-play | PC Steam.

Wciąż trwające

Darmowy dostęp do gier na PC, PlayStation 4 i Xbox One

Aktualizacja 1.04

Imperator: Rome : od już do 5 kwietnia | PC Steam;

: od już do 5 kwietnia | PC Steam; Box: The Game : od już do 6 kwietnia | PC Steam;

: od już do 6 kwietnia | PC Steam; Override: Mech City Brawl : od już do 5 kwietnia | PC Steam;

: od już do 5 kwietnia | PC Steam; The Elder Scrolls Online: od już do 13 kwietnia | PC, PlayStation 4, Xbox One.

Wciąż trwające

StarCraft 2: Wings of Liberty – darmowi dowódcy w trybie coop: od już do 2 kwietnia | PC Battle.net.

– darmowi dowódcy w trybie coop: od już do 2 kwietnia | PC Battle.net. Heroes of the Storm – darmowy dostęp do wszystkich bohaterów: od już do 2 kwietnia | PC Battle.net;

– darmowy dostęp do wszystkich bohaterów: od już do 2 kwietnia | PC Battle.net; World of Tanks – 2 tygodnie konta premium: od już do 3 kwietnia | PC;

Resident Evil Resistance : od już do 3 kwietnia | Xbox One, PC, PlayStation 4;

: od już do 3 kwietnia | Xbox One, PC, PlayStation 4; World of Warcraft – miesiąc z podwójnym XP: od już do 20 kwietnia | PC Battle.net;

– miesiąc z podwójnym XP: od już do 20 kwietnia | PC Battle.net; F1 2019 : od 22 marca do 22 kwietnia | PlayStation 4, Xbox One;

: od 22 marca do 22 kwietnia | PlayStation 4, Xbox One; Dungeons and Dragons Online – darmowe dodatki: od już do 30 kwietnia | PC;

– darmowe dodatki: od już do 30 kwietnia | PC; Lord of the Rings Online – darmowe dodatki: od już do 30 kwietnia | PC.

