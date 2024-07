Core Keeper opuści wkrótce wczesny dostęp. Gra trafi w dniu premiery do Xbox Game Pass

Zgodnie z informacjami przekazanymi w komunikacie prasowym, przygodowa gra Core Keeper będzie dostępna od pierwszego dnia w usłudze Xbox Game Pass. Produkcja zadebiutuje w pełnej wersji 27 sierpnia 2024 roku. Jak zaznaczono w ogłoszeniu, w ramach wczesnego dostępu sprzedano już ponad 2 miliony egzemplarzy tytułu.

Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy udostępnić Core Keeper graczom Xbox Game Pass już pierwszego dnia i pozwolić im wskoczyć do czarującego, podziemnego świata gry jako samotny odkrywca lub w ramach rozgrywki online ze znajomymi. Core Keeper to wciągająca górnicza przygoda, która łączy budowanie bazy, łowienie ryb i uprawę roli z craftingiem, walką z bossami i wieloma, wieloma innymi elementami. Nie możemy się doczekać, aż tak wielu graczy odkryje tę grę w dniu premiery dzięki Xbox Game Pass. – przekazała Sarah Hoeksma, dyrektorka do spraw marketingu w Fireshine Games.