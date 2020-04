Wargaming rozdaje darmowe kopie strategii Master of Orion dla fanów World of Tanks i World of Warships

News

Firma Wargaming postanowiła jeszcze silniej wesprzeć akcję #zostańwdomu. Począwszy od dziś, aż do 23 kwietnia fani takich gier jak World of Tanks czy World of Warships mogą zgarnąć darmowe egzemplarze strategii 4X zatytułowanej Master of Orion. W tym celu należy wypełnić zadanie związane z jedną ze wspomnianych tu produkcji, które sprowadza się do rozegrania pojedynczego meczu.

Poza podstawową wersją gry otrzymujemy także dodatek The Revenge of Antares oraz obce rasy Terran Khanate i Retro Fleets zarezerwowane wcześniej dla nabywców edycji kolekcjonerskiej. Wargaming przygotowało szereg misji, które poza omawianą strategią, pozwalają zdobyć dodatki w WoT czy WoW, a wszystkie szczegóły znajdziecie tutaj: World of Tanks, World of Warships.

Cóż, pozostaje nam jedynie przyłączyć się do prośby, żebyście pozostali w domach. Zainteresowanych pozostałymi darmowymi grami odsyłamy do publikacji – Za darmo? To dwa poproszę – Darmowe egzemplarze i weekendy z grami w kwietniu. Zostań w domu i ograj wirusa.

https://www.youtube.com/watch?v=5XPF69SjMF4&feature=emb_title

