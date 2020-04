News

Dobre wieści dla fanów Call of Duty: Warzone, którym przypadły do gustu także dynamiczne starcia na mapach przygotowanych z myślą o płatnym trybie sieciowym Call of Duty: Modern Warfare. Za pośrednictwem oficjalnego konta marki na Twitterze zapowiedziano kolejny darmowy weekend z trybem multiplayer w Modern Warafre. Ten rozpocznie się jeszcze dziś o 19:00 czasu polskiego i potrwa do 19:00 w poniedziałek 27 kwietnia.

Tym razem do dyspozycji graczy zostanie oddana pojedyncza, składająca się z pięciu map rotacja — Hovec Sawmill, Talsik Backlot, Aniyah Incursion, Hideout oraz Shoot House. Do kolejki będziemy mogli wskoczyć bezpośrednio z menu darmowego Call of Duty: Warzone i tak jak w przypadku poprzedniej akcji, nie mamy co liczyć na ogranie przygotowanej dla Modern Warfare kampanii singlowej.

Call of Duty: Warzone dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Po pozostałe oferty darmowych gier i weekendów odsyłamy pod ten adres – Za darmo? To dwa poproszę – Darmowe egzemplarze i weekendy z grami w kwietniu. Zostań w domu i ograj wirusa.

https://www.youtube.com/watch?v=laxOfJLBpm4