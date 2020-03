Dwa tygodnie konta premium w grze World of Tanks całkowicie za darmo!

News

Maria Wawrzyniak ,

Deweloperzy ze studia Wargaming postanowili wesprzeć graczy w trudnych czasach i postanowili podarować każdemu prezent w postaci czternastu dni konta premium w grze World of Tanks całkowicie za darmo. Wszyscy siedzimy teraz w domu, spędzamy więcej czasu we własnych czterech ścianach, dlatego twórcy zdecydowali się nam go choć trochę umilić. Zainteresowani mogą więc udać się pod odpowiedni adres – w tym przypadku jest to oficjalna wiadomość twórców, gdzie znajdziecie przycisk z napisem odbierz prezent, który wystarczy wcisnąć i postępować zgodnie z instrukcjami. Konto premium zostanie aktywowane od momentu wprowadzenia bonusowego kodu, a odebrać możecie je między 20 marca i 3 kwietnia bieżącego roku. Przypomnijmy jeszcze na koniec, że World of Tanks zadebiutowało 12 sierpnia 2010 roku na komputerach osobistych.

