Kolejna darmowa gra na PC w Epic Games Store. Sklep oferuje dodatkowy bonus w prezencie

Czwartek to oficjalny dzień rozdawania prezentów przez Epic Games Store. Nie inaczej jest dzisiaj, kiedy to sklep udostępni kolejną grę całkowicie za darmo. W tym tygodniu użytkownicy komputerów osobistych będą mogli zdobyć w prezencie tylko jedną grę, którą jest F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch. Ta steampunkowa metroidvania z uroczymi zwierzaczkami w robi bohaterów, zadebiutowała na rynku w 2021 roku. Teraz klienci sklepu Epic Games mogą odebrać tę produkcję, nie ponosząc przy tym żadnych opłat. Gra zostanie udostępniona za darmo już o 17:00 i oferta potrwa przez okrągły tydzień, czyli do następnego czwartku wypadającego na 1 sierpnia.

Z okazji startującej Olimpiady w Paryżu, Epic Games Store zaoferował dodatkowy bonus dla graczy. Oprócz F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch możecie również za darmo odebrać ekskluzywny pakiet strojów do gry Olympics Go! Paris 2024.

Sześć lat temu Machine Legion napadł na Torch City – miasto pierwotnie zamieszkane przez zwierzęta – które następnie skolonizował. Rayton, były żołnierz walczący podczas rebelii, żyje od tamtego czasu w odosobnieniu. Po brutalnym areszcie jego przyjaciela Rayton odzyskuje swoją mechaniczną pięść i wyrusza walczyć z wrogiem. Nie spodziewał się jednak, że wplątano go w zagmatwany układ pomiędzy mafią, rebeliantami i legionem – brzmi opis F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch.

Jeszcze więcej darmowych gier na PC w Epic Games Store

Przypominamy, że jeszcze przez kilka najbliższych godzin możecie do swojego konta przypisać dwie gry z poprzedniego tygodnia. Są to Arcade Paradise oraz horror Maid of Sker.