Kolejna darmowa gra od Epic Games Store. Za tydzień hit dla fanów horrorów

Już teraz na platformie cyfrowej dystrybucji Epic Games możecie dodać do swojej biblioteki turową strategię For the King.

Epic Games Store udostępniło na serwerach swojej platformy cyfrowej dystrybucji PC kolejną darmową produkcję. Tym razem, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, do biblioteki możemy przypisać jedną bezpłatną grę – świetnie ocenianą turową strategię For the King. Wystarczy udać się pod ten adres, zalogować do Epic Games Store i przypisać produkt do konta, by cieszyć się nim przez nieograniczony czas. Macie na to czas do 16:59 w czwartek 30 kwietnia.

Tymczasem tego samego dnia, o godzinie 17:00 będziecie mogli zgarnąć kolejne dwie gry – wydany w 2010 roku horror Amnesia: The Dark Descent oraz action RPG zatytułowane Crashlands.

