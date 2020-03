Zostań w domu i zagraj w darmowe gry na GOG.com

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeszcze wczoraj informowaliśmy Was o starcie wielkiej wiosennej wyprzedaży w sklepie GOG, w ramach której pod tym adresem możecie także odebrać za darmo The Witcher Goodies Collection – znajdziecie tu grafiki, książki, muzykę, sceny zza kulis filmów, tapety i mnóstwo innych niespodzianek z ulubionego wiedźmińskiego uniwersum. Okazuje się jednak, że to nie wszystko, bowiem zespół GOG poinformował dzisiaj o włączeniu się do akcji #zostańwdomu. Sklep postanowił bowiem zebrać wszystkie darmowe gry dostępne w katalogu sklepu i umieścić je na wspólnej liście. Jak głosi wiadomość: łapcie zatem parę doskonałych klasyków bez DRM i cieszcie się nimi w bezpiecznym, domowym zaciszu. Zgarnąć możecie między innymi Beneath a Steel Sky, Eschalon: Book I, Hello Neighbor w wersji alfa, POSTAL: Classic and Uncut czy Worlds of Ultima: The Savage Empire.

