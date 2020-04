News

Dzięki darmowemu ESO Plus bez żadnych dodatkowych opłat poznacie prolog do mrocznej historii Skyrim w The Elder Scrolls Online.

ZeniMax postanowiło zaoferować fanom swojego MMORPG The Elder Scrolls Online darmowy okres próbny z subskrypcją premium ESO Plus. Już teraz aż do 16:00 w poniedziałek 27 kwietnia możecie bez żadnych dodatkowych opłat korzystać z bonusów, które zwykle są zarezerwowane wyłącznie dla abonentów ESO Plus.

Darmowy tydzień z ESO Plus w The Elder Scrolls Online

Mowa tu przede wszystkim o darmowym dostępie do pakietów DLC:

Imperial City,

Orsinium,

Thieves Guild,

Dark Brotherhood,

Shadows of the Hist,

Morrowind ,

, Horns of the Reach,

Clockwork City,

Dragon Bones,

Summerset ,

, Wolfhunter,

Murkmire,

Wrathstone,

Scalebreaker,

Dragonhold,

Harrowstorm.

W ramach ESO Plus możecie korzystać nie tylko z udostępnianych przy okazji dodatków lokacji, ale też poznawać związaną z nimi opowieść. Jednocześnie ESO Plus zapewnia m.in. dodatkową przestrzeń na materiały do wytwarzania wyposażenia, premie do zdobywanego złota i doświadczenia oraz bonusowe miejsce w domu awatara. Obok tego ZeniMax oferuje zniżki dla osób, które zdecydują się wykupić abonament. Więcej informacji znajdziecie pod tym adresem.

The Elder Scrolls Online dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One.