Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ubisoft kontynuuje swoje wsparcie dla akcji #zostań w domu i udostępnia kolejne darmowe tytuły. W każdy wtorek francuska firma ma dla nas inną propozycję i wygląda na to, że po Child of Light, Rayman Legends oraz Just Dance 2020 Unlimited przyszła pora na Assassin’s Creed 2. Taką informacją podzielił się z nami na Twitterze Daniel Ahmad, wedle którego, przygody Ezio Auditore zostaną rozdane na PC Uplay już 14 kwietnia.

Przy tej okazji nie sposób nie wspomnieć o niedawno prezentowanej przez nas modyfikacji do rzeczonej produkcji, która znacząco podnosi jakość oprawy wizualnej w pecetowej wersji gry. Więcej o Assassin’s Creed 2 Reshade Remaster przeczytacie pod tym adresem.

Tymczasem odsyłamy do aktualizowanego na bieżąco zestawienia darmowy ofert na PC, PlayStation 4 i Xbox One - Za darmo? To dwa poproszę – Darmowe egzemplarze i weekendy z grami w kwietniu. Zostań w domu i ograj wirusa.

https://www.youtube.com/watch?v=_xkCPNECud8

