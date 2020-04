Uczta trwa dalej – kolejne trzy darmówki od dzisiaj w Epic Games Store

News

Maria Wawrzyniak ,

Od dzisiaj od godziny 16:00 możecie pobrać nowe produkcje w ramach cotygodniowych darmówek dostępnych w Epic Games Store. Kolejnymi darmowymi tytułami są Drawful 2, Gone Home oraz Hob – gry będą dostępne do 9 kwietnia, również do godziny 16:00. Jeżeli więc dodacie je do swojej biblioteki do tego czasu, zostaną w niej na zawsze. Za tydzień z kolei będziemy mogli bezpłatnie odebrać Sherlock Holmes: Crimes and Punishments (Zbrodnia i kara).

Pierwsza produkcja idealnie nadaje się na zabawę ze znajomymi – Drawful 2 to, jak głosi bowiem sam opis produkcji, gra o fatalnych rysunkach i wyjątkowo złych odpowiedziach. Gone Home to z kolei pierwszoosobowa gra przygodowa opowiadająca tajemniczą historię pewnej rodziny – warto zaznaczyć, że została stworzona przez weteranów serii BioShock oraz zespół odpowiedzialny za historię z dodatku Minerva’s Den. Zresztą, opis mówi sam za siebie: wracasz do domu po roku za granicą, spodziewasz się gorącego powitania od rodziny, ale dom jest pusty; coś tu nie gra; gdzie są wszyscy? To właśnie my musimy znaleźć odpowiedź na to pytanie. Hob to przygodowa gra akcji stworzona przez studio Runic Games, znane przede wszystkim z serii Torchlight. Wcielamy się w tytułowego bohatera, który pewnego dnia budzi się w pięknym, aczkolwiek niebezpiecznym świecie stojącym na skraju zakłady – nie pamiętamy jednak, jak się tutaj znaleźliśmy, a odpowiedzi na wszelkie pytania poznamy dopiero, gdy wyruszymy wgłąb nieznanych terenów. Co ciekawe, w grze nie znajdziemy żadnych tekstów, ani nie usłyszymy żadnych dialogów.

