Nawet jeśli hasła zostań w domu macie już tak samo dosyć, jak siedzenia w czterech ścianach, to nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystając z okazji złapać kolejne darmowe gry. Epic Games Store odpaliło kolejną turę bezpłatnych gier na PC, oferując w swoim cyfrowym sklepie kopie dwóch udanych przygodówek: Sherlock Holmes: Crimes and Punishments z 2014 roku oraz wydane w minionym roku Close to the Sun.

Wystarczy zalogować się do Epic Games Store, przejść na strony gier, dopisać je do konta i cieszyć się nimi przez nieograniczony czas. Chętnie bym je tu podlinkował, ale jak się zapewne domyślacie, sklep złapał zadyszkę.

Oferta trwa do godziny 16:59 w czwartek 16 kwietnia, więc z pewnością zdążycie zgarnąć darmowe gry. Co równie ważne, w kolejny czwartek czekać na Was będzie Just Cause 4 i Wheels of Aurelia.

Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z kompletnym zastawieniem aktualnie dostępnych za darmo gier.

