Nie dwie, a trzy darmowe gry od dzisiaj w Epic Games Store!

Maria Wawrzyniak ,

Od dzisiaj od godziny 16:00 możecie pobrać nowe produkcje w ramach cotygodniowych darmówek dostępnych w Epic Games Store. Kolejnymi darmowymi tytułami są World War Z, Figment oraz Tormentor X Punisher – gry będą dostępne do 2 kwietnia, najprawdopodobniej również do godziny 16:00. Jeżeli więc dodacie je do swojej biblioteki do tego czasu, zostaną w niej na zawsze. Za tydzień z kolei będziemy mogli bezpłatnie odebrać Gone Home oraz Hob!

World War Z to kooperacyjna strzelanka trzecioosobowa od studia Saber Interactive, która zadebiutowała 16 kwietnia 2019 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Gra została oparta na licencji filmu o tym samym tytule – przenosimy się do świata opanowanego przez pandemię (oh, well...) zombiaków, gdzie wcielamy się w grupę bohaterów, których głównym zadaniem jest, z oczywistych powodów, przetrwanie. Całość została podzielona na cztery rozdziały, których akcja toczy się kolejno w Nowym Jorku, Moskwie, Jerozolimie oraz Tokio. Naszym zajęciem jest tutaj przede wszystkim przemierzanie kolejnych lokacji, wykonywanie misji oraz pokonywanie hord żywych trupów – swoją drogą, zombie mogą nas atakować nawet w ogromnych stadach (do kilkuset osobników!).

Figment to z kolei dziwaczna przygodówka akcji od studia Bedtime Digital Game, która charakteryzuje się przede wszystkim surrealizmem. Światem gry jest bowiem podświadomość czterdziestoletniego mężczyzny – od jakiegoś czasu w jego umyśle coraz częściej pojawiają się koszmary, przedstawiające jego największe lęki. My natomiast wcielamy się w Dusty’ego i jego przyjaciółkę Piper, którzy ruszają na przygodę, aby przywrócić porządek w umyśle wspomnianego nieszczęśnika.

Tormentor X Punisher to tak zwany twin-stick shooter, gdzie naszym głównym zadaniem jest eliminacja hord demonów. Do tego używamy głównie karabinu maszynowego oraz shotguna. Krótko mówiąc, sieczka. Sieczka, której towarzyszy bardzo dużo krwi, równie wiele przekleństw (wydobywających się z ust naszego bohatera) i jeszcze więcej latających po ekranie pocisków. Gra zadebiutowała 2 czerwca 2017 roku wyłącznie na komputerach osobistych. Całość utrzymano w mocno kreskówkowej stylistyce, przypominającej nieco bazgroły jakiegoś zbuntowanego dzieciaka.

