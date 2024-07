PlayStation VR2 wkrótce ze wsparciem na PC. Na Steam pojawiła się już aplikacja

Japońska firma przypomina, że do korzystania z PlayStation VR2 na komputerach osobistych potrzebne będą nie tylko same gogle i kontrolery PlayStation VR2 Sense. Zainteresowani gracze będą musieli zaopatrzyć się również w adapter PC dla gogli PlayStation VR2, który wyceniono na 59,99 euro.

Na koniec przypomnijmy, że PlayStation VR2 zadebiutowało na rynku 22 lutego 2023 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat gogli wirtualnej rzeczywistości od firmy Sony, to zapraszamy Was do lektury: Testujemy PlayStation VR2!