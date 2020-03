News

LM ,

Jeśli należycie do grona miłośników gier MMORPG, to z pewnością zainteresują Was najnowsze doniesienia studia Standing Stone Games. Odpowiedzialna za wyprodukowanie i popremierowy rozwój gier Dungeons and Dragons Online i Lord of the Rings Online ekipa postanowiła przyłączyć się do akcji Zostań w domu. Tym samym wszystkie dodatkowe przygody i elementy z obu wspomnianych tytułów przez ograniczony czas będą dostępne dla wszystkich graczy bez opłat. Akcja potrwa do 30 kwietnia, a deweloperzy mają nadzieję, że dodatkowa zachęta, by zostać w domu, uchroni graczy przed panującą epidemią.



To jednak nie wszystko, bo ekipa zdecydowała się jednocześnie uruchomić specjalne wydarzenia w obu grach, podczas których możecie załapać się też na specjalne nagrody i bonusy. Po więcej szczegółów odsyłamy do oficjalnego komunikatu studia.



Dungeons and Dragons Online i Lord of the Rings Online dostępne są na PC w modelu free-to-play.

