Jeśli na równi z grami wideo interesujecie się także lotnictwem, to z pewnością nie są obce Wam takie nazwy jak DCS World i Eagle Dynamics. Twórcy wydanego w 2018 roku rozbudowanego i realistycznego symulatora maszyn bojowych postanowili przyłączyć się do akcji #zostań w domu i ogłosili darmowy miesiąc z większością dodatków do gry DCS World Steam Edition. Akcja rozpocznie się już jutro i potrwa do 18 maja.

DCS World to w największym skrócie zaawansowany, wręcz hardkorowy symulator samolotów bojowych, który co prawda dostępny jest za darmo, ale w bezpłatnej wersji oferuje jedynie kilka maszyn, zadań i mapę. W ramach akcji otrzymacie dostęp do alternatywnej, dodatkowej zawartości, którą na Steam wyceniono na drobne 7 tysięcy złotych. Darmowy dostęp oznacza nowe maszyny i mapy, ale nie obejmuje kampanii.

Oferta idealna dla fanów symulatorów i wszystkich, którzy szukają wyzwań, a przy tym dysponują sporymi pokładami cierpliwości. Obsługi maszyn w DCS World trzeba uczyć się od podstaw, a twórcy zadbali o wierne odwzorowanie nie tylko ich kokpitów czy zachowania w powietrzu, ale też odtworzenie całej związanej z lotami procedury. Wystarczy wspomnieć, że samo przygotowanie maszyny do lotu i jej uruchomienie może zająć nawet kilkanaście minut – o ile wiecie, jak to zrobić.

Sama akcja to także gratka dla wszystkich, którzy na co dzień siadają za sterami samolotów, ale obecne realia uziemiły ich na dłuższy czas. Cóż, wybierzcie jedną z maszyn, nauczcie się ją obsługiwać, a potem spróbujcie wykonać którąś z misji. Macie na to cały miesiąc.

