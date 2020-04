News

LM ,

Dobre wieści dla miłośników darmowych gier. Epic Games Store oddaje na Wasze ręce kolejne darmowe tytuły. Dziś do zgarnięcia są takie produkcje jak Just Cause 4 i Wheels of Aurelia, które już teraz możecie podpiąć do swojej cyfrowej biblioteki, by ograć w dowolnej chwili.

Oferta trwa do godziny 16:59 w czwartek 23 kwietnia, więc na pewno zdążycie załapać się na darmowe kopie. Tymczasem w kolejnym tygodniu czekać na Was będzie darmowe For the King.

Darmowe gry na PC w Epic Games Store

Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z kompletnym zastawieniem aktualnie dostępnych za darmo gier.

