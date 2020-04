News

Dobre wieści dla miłośników strategii typu city builder. Jeśli należycie do grona szczęśliwych posiadaczy gry Cities: Skylines na PC Steam, to firma Paradox Interactive przygotowała dla Was specjalny prezent. Już dziś możesz odebrać darmowy klucz na wydane do rzeczonej produkcji DLC – Parklife. Akcja potrwa do północy w niedzielę 26 kwietnia, a by wziąć w niej udział, należy przejść przez stosunkowo krótką procedurę. Dostęp do pakietu zostanie przyznany maksymalnie po 36 godzinach od wykonania ostatniego z niezbędnych kroków.

Jak zdobyć darmowe DLC Parklife do Cities: Skylines na PC Steam?

Musisz być posiadaczem podstawowej wersji gry Cities: Skylines na Steam; Załóż konto Paradox pod adresem - accounts.paradoxplaza.com; W zakładce ustawienia zapisz się do newslettera Paradox; Potwierdź skrzynkę mailową za pośrednictwem otrzymanej wiadomości; Wróć do ustawień konta Paradox i zapisz się do newslettera Cities: Skylines; W zakładce ustawień konta Paradox powiąż konto ze swoim profilem Steam; Pamiętaj, by ustawić swoje konto Steam na „publiczne”, by Paradox mógł potwierdzić, że posiadasz podstawkę.

Dodatek pojawi się na Twoim koncie do 36 godzin od zakończenia procedury. Po otrzymaniu prezentu możesz ponownie zmienić status swojego konta Steam na „prywatny”.

Parklife zadebiutowało w maju 2018 roku na PC, a niespełna rok później ukazało się na PlayStation 4 i Xbox One. Tematyka dodatku skupia się na tytułowych parkach, zarówno w kontekście obszarów zielonych, jak i wesołych miasteczek i parków rozrywki.

https://www.youtube.com/watch?v=xci7WDuLw8Q