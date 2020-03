News

Ubisoft dorzuca kolejną produkcję, by namówić nas do pozostania w domach. Zgarnij darmowe Rayman Legends na PC.

Firma Ubisoft przygotowała kolejny prezent dla miłośników pecetowego grania, by skłonić ich do pozostania w domach. Od teraz aż do 3 kwietnia możecie zdobyć darmową kopię gry Rayman Legends na platformie Uplay. Wystarczy udać się pod ten adres, przypisać tytuł do swojego konta Ubisoft, a następnie pobrać grę bezpośrednio za pomocą dedykowanej aplikacji. Ofertą objęta jest wyłącznie edycja standardowa tytułu.



Rayman Legends to wydana jeszcze w 2013 roku gra platformowa, która podobnie jak poprzednie odsłony cyklu przetestuje naszą zręczność na kolejnych mapach i etapach. Obok zabawy w pojedynkę, tytuł oferuje także rozgrywkę w kooperacji dla czterech graczy. Tytuł początkowo ukazał się na PC, PlayStation 3 i Xboksie 360, ale później trafił również na WiiU, PlayStation Vita, PlayStation 4 oraz Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=yMIKs1PKrEM

