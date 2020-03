News

Blizzard Entertainment postanowiło dołączyć do akcji zostań w domu, oferując garść dobrodziejstw dla miłośników strategii czasu rzeczywistego StarCraft 2: Wings of Liberty. Od teraz do czwartku 2 kwietnia możecie wraz ze znajomymi bawić się wszystkimi dowódcami w trybie kooperacji. Dodatkowo aż do czwartku 16 kwietnia wszystkie rozgrywki w trybie współpracy otrzymają dodatkową premię 100% do zdobywanych punktów doświadczenia. Jednym słowem – namówcie znajomych i bawcie się dobrze. Co ważne, wszystkie poczynione podczas akcji postępy zostaną zachowane, ale nieposiadani dowódcy powrócą do poziomu 5 – przynajmniej do czasu, aż ich nie odblokujecie. Po zakupie dowódca wróci do osiągniętego podczas akcji poziomu.



Warto w tym miejscu przypomnieć, że dostępna wyłącznie na PC Battle.net gra StarCraft 2: Wings of Liberty funkcjonuje w modelu fee-to-play. Tym samym obok kooperacyjnych zmagań, możecie także bawić się z kampanią fabularną podstawki, spróbować sił w grach sieciowych, a także bawić się w trybach niestandardowych i z fanowskimi modami.



StarCraft 2: Wings of Liberty dostępne jest wyłącznie na PC. Podstawka zapewnia szereg atrakcji dla trybów single i multi, a obok tego możecie sięgnąć po trzy płatne rozszerzenia: Heart of the Swarm, Legacy of the Void oraz Nova Covert Ops.

https://www.youtube.com/watch?v=VSGmPpidDvo

