Konsola nowej generacji PlayStation 5. Wszystko, co wiemy

Nowa generacja konsol. Obiekt pożądania dla milionów fanów zabawy z padem przed telewizorem i zarazem obiekt zainteresowania fanów pecetowego grania, którzy śledzą rynkowe nowiny, by sprawdzić, jak wysoko poprzeczka zawiśnie tym razem. Producenci obu najpopularniejszych na rynku marek od kilku miesięcy otwarcie toczą marketingową batalię o uwagę graczy i chociaż o samych urządzeniach nie wiemy jeszcze zbyt wiele, to z pewnością zmieni się to w ciągu najbliższych kilku(nastu) miesięcy. Tym samym startujemy z kompendium wiedzy o PlayStation 5, które będzie regularnie aktualizowane wraz z kolejnymi branżowymi doniesieniami.

PlayStation 5

Chociaż w nieoficjalne doniesienia związane z nadejściem konsoli PlayStation 5 sięgają nawet 2017 roku, to dopiero w kwietniu minionego roku Sony oficjalnie potwierdziło prace nad następcą PlayStation 4. W tamtym momencie nie otrzymaliśmy jeszcze nawet potwierdzenia, że mowa o PlayStation 5 – to zmieniło się w październiku, gdy na oficjalnych kanałach Sony ogłoszono nadejście PlayStation 5. Krótko po tym w sieci zaczęły pojawiać się rzekome daty oficjalnej prezentacji konsoli – ostatnia z nich miała odbyć się podczas targów CES 2020 w Las Vegas, ale na konferencji pokazano jedynie załączone powyżej logo konsoli.

DATA PREMIERY I CENA PLAYSTATION 5



Wedle oficjalnych ogłoszeń japońskiego giganta konsola dziewiątej generacji PlayStation 5 zadebiutuje na rynku w okresie świątecznym 2020 roku, co potencjalnie wskazuje na listopad. W takim samym okienku na rynek trafiły poprzednie urządzenia Sony – PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 i PlayStation 3. Konkretną datę premiery poznamy zapewne podczas oficjalnej prezentacji konsoli PlayStation 5.



Sony nie ujawniło jeszcze oficjalnej ceny swojej najnowszej konsoli, nie znamy nawet sugerowanego przedziału cenowego. Ta będzie zapewne wypadkową pomiędzy jakością zainstalowanych podzespołów a kwotą, którą Sony będzie w stanie dopłacić do każdego wysłanego do klienta egzemplarza.



Plotka: Według użytkowników forum Reddit PlayStation 5 trafi do sprzedaży w październiku tego roku, a jeszcze w marcu Sony uruchomi zamówienia przedpremierowe na sprzęt. Sugerowana cena detaliczna urządzenia to 499,99 dolarów. Oficjalna prezentacja PlayStation 5 ma odbyć się dokładnie 5 lutego.

SPECYFIKACJA PLAYSTATION 5 Przy okazji pierwszej zapowiedzi konsoli dowiedzieliśmy się, że jej głównym architektem będzie odpowiedzialny także za PlayStation 5 Mark Cerny. Jego zdaniem PlayStation 5 to wielki przełom w konsolowym graniu z uwagi na moc i możliwości urządzenia, ale na konkretne wyniki musimy jeszcze poczekać.

Procesor: PlayStation 5 bazuje na rdzeniu AMD trzeciej generacji procesorów Ryzen – 8-rdzeniowy procesor na 7-nanometrowej architekturze Zen2;

PlayStation 5 bazuje na rdzeniu AMD trzeciej generacji procesorów Ryzen – 8-rdzeniowy procesor na 7-nanometrowej architekturze Zen2; Grafika : konsola Sony otrzyma nowy układ graficzny z rodziny AMD Radeon Navi, który zdaniem producenta ma zapewnić wsparcie dla efektów związanych z techniką śledzenia promieni w czasie rzeczywistym;

: konsola Sony otrzyma nowy układ graficzny z rodziny AMD Radeon Navi, który zdaniem producenta ma zapewnić wsparcie dla efektów związanych z techniką śledzenia promieni w czasie rzeczywistym; Dysk : Sony stawia na wydajny dysk SSD, którego wykorzystanie pozwoli niemal zupełnie wyeliminować z urządzenia ekrany ładowania w grach;

: Sony stawia na wydajny dysk SSD, którego wykorzystanie pozwoli niemal zupełnie wyeliminować z urządzenia ekrany ładowania w grach; Dźwięk : przełom w doznaniach audio ma zapewnić nowa jednostka dźwięku przestrzennego, która bez żadnych zewnętrznych urządzeń pozwoli na osłuchiwanie dźwięku z różnych kierunków;

: przełom w doznaniach audio ma zapewnić nowa jednostka dźwięku przestrzennego, która bez żadnych zewnętrznych urządzeń pozwoli na osłuchiwanie dźwięku z różnych kierunków; Napęd: w podstawowym wyposażeniu konsoli pozostanie oczywiście napęd płyt Blu-ray.

FUNKCJE PLAYSTATION 5

Przy okazji oficjalnych doniesień Sony potwierdziło już kilka podstawowych funkcji, które trafią na ręce posiadaczy konsol dziewiątej generacji, ale dodatkowo enigmatycznie ogłosiło, że o większości ciekawych możliwości sprzętu jeszcze nie wiemy. Co to może oznaczać, czego się spodziewać? Trudno powiedzieć, ale nieco światła na sprawę mogą rzucić niedawne wnioski patentowe zarejestrowane przez Sony Interactive Entertainment. Nie ma gwarancji, że wszystkie odwołują się do omawianej konsoli ani że kiedykolwiek patent zostanie przełożony na rynkowy produkt.

Wsteczna kompatybilność: Jedna z najważniejszych i najbardziej pożądanych funkcji z perspektywy posiadaczy konsol PlayStation 4. Sony potwierdziło ją już w pierwszy oficjalnych komunikatach, ale jak na razie nie ma gwarancji, że zostanie oddana do użytku już w premierowej wersji urządzenia. Wedle plotek wsparcie dla starszych gier mogłoby sięgnąć nawet PSX, ale znacznie bardziej realne jest wsparcie dla PS4. Te według przecieków miałoby odbywać się w dwóch wariantach – pojedynczy tryb dla gier symulujących warunki PlayStation 4 i kolejny dla tytułów oferujących pakiet poprawek dla PlayStation 4 Pro. W międzyczasie słyszeliśmy też plotki o specjalnym trybie, który przy wsparciu AI remasterowałby gry z PSX, PS2 i PS3 w czasie rzeczywistym dla możliwości PlayStation 5. Sprawa jest wciąż otwarta, czekamy na konkrety.

Dźwięk przestrzenny: Czekamy na dalsze informacje.

Haptyczne/ adaptacyjne triggery: Oznaczone symbolami L2 i P2 przełączniki kontrolera, tzw. spusty. Te zgodnie z zapowiedziami Sony będą wykorzystywać technologię haptyczną, która określi, jak duży nacisk powinniśmy wywrzeć na przycisk, by ten zadział zgodnie z naszym zapotrzebowaniem. Adaptacyjność w tym zakresie odwołuje się do parametrów zapisanych przez deweloperów dla konkretnej gry czy nawet aktywności przypisanej do przycisku – np. naciąganie łuku w grze będzie wymagać większego nacisku niż oddanie strzału z broni palnej. Wszystko po to, by zwiększyć “feeling” podczas zabawy z grami.

Szybkie ładowanie SSD: Bez konkretnych danych niewiele można powiedzieć. Poniżej próbka możliwości next-gena.

https://twitter.com/mochi_wsj/status/1130645990627631105

Wsparcie dla technologii Ray Tracing: Specjalna technika śledzenia promieni w czasie rzeczywistym, która posłuży do prezentowania jeszcze większego realizmu oprawi wizualnej. Nie mamy konkretów, poza tym, że obsługę ray tracingu zapewni sprzęt AMD. Ze względu na zamknięty system, jakim jest konsola i jej wciąż ograniczone możliwości, raczej nie mamy co liczyć na gry zaprojektowane bezpośrednio pod śledzenie promieni, a raczej wsparcie dla niej w poszczególnych obszarach oprawy wideo. Tak, jak ma to miejsce w większości współczesnych pecetowych gier kompatybilnych z RTX Nvidii. Czekamy na dalsze doniesienia.

Napęd Ultra HD Blu-Ray: Jaki napęd jest, każdy widzi.

Wsparcie dla VR: Mark Cerny oficjalnie potwierdził, że PlayStation 5 wzorem swojej poprzedniczki zapewni graczom możliwość zabawy na zestawach VR. Nie wiemy jednak, czy konsola nowej generacji będzie zgodna z dostępnym na rynku goglami PlayStation VR, czy raczej na jej potrzeby powstanie kolejna generacja. Sony zdradziło, że planuje PlayStation VR 2, ale gogle nie ukażą się równocześnie z PlayStation 5. Z jednej strony wskazuje to na wsteczne wsparcie, ale warto wspomnieć, że niespełna rok temu SIE zarejestrowało wniosek patentowy na bezprzewodowe gogle VR.



Jednocześnie wśród najciekawszych patentów pojawił się taki, który zakłada specjalne kartridże z dyskami SSD, które miałyby zapewnić dodatkowe miejsce na gry. Nie ustalono jeszcze, czy patent opracowano myślą o PlayStation 5, ale dołączono do niego grafikę, która może to sugerować.

KONTROLER DUALSHOCK 5 DO PLAYSTATION 5

Jeszcze bez oficjalnego potwierdzenia czy zapowiedzi, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa kontroler konsol nowej generacji pojawi się na rynku jako DualShock 5. W tym zakresie oficjalnych informacji jest jeszcze mniej niż dla właściwego urządzenia, a jedynie masa pogłosek. Ostatecznie nie mamy co spodziewać się tu dużej rewolucji, Sony nie powinno drastycznie zmieniać konstrukcji kontrolera, która przyjęła się wśród graczy w dobie PlayStation 4. Mogą za to pojawić się zupełnie nowe funkcje czy elementy, które nie wypaczą jego pierwotnego przeznaczenia.



PLOTKI: Jedną z głównych zmian w DualShock 5 mogą być dwie pary dodatkowych przycisków umieszczonych „pod spodem” kontrolera, którymi będziemy sterować za pomocą środkowych palców. Kilka tygodni temu Sony zapowiedziało specjalną nakładkę dla kontrolera DualShock 4, która oferuje właśnie tak umieszczone guziki, a krótko potem wyśledzono w sieci specjalny patent projektowy. Co więcej, według niedawnych pogłosek PlayStation 5 miałoby zaoferować wsparcie dla kontrolerów PlayStation 4, ale to jedynie nieoficjalne doniesienia, nawet jeśli pochodzą z oficjalnej strony PS – jeśli deweloperzy postawią na wykorzystanie haptycznych triggerów, to korzystanie z pada PS4, mogłoby całkowicie wyeliminować idące za tym korzyści. Ostatecznie zapewne wielu graczy chętnie poszłoby na taki kompromis, by zaoszczędzić kilka stówek na drugim DualShock 5.



Na liście ciekawszych patentów znajdziemy także ten, wedle którego powierzchnia DualShock 5 będzie pokryta czujnikami biometrycznymi, które zbadają rytm bicia serca graczy, ruchy ich mięśni czy wilgotność skóry. Dzięki temu producenci gier wiedzieliby, jak poszczególne osoby reagują na przygotowane w grach wyzwania. Ta informacja nie ma jednak żadnego potwierdzenia i pozostaje nam czekać na jakieś konkrety.

GRY NA PLAYSTATION 5

Najlepsze oczywiście na koniec, ale tutaj też konkretów jak na lekarstwo. Jedyną grą oficjalnie zapowiedzianą na konsole PlayStation 5 jest Godfall od duetu Counterplay Games i Gearbox Publishing. Trzecioosobowy looter slasher pojawi się na rynku jeszcze w tym roku, ale nie mamy konkretnej daty premiery. Poniżej zwiastun opublikowany przy okazji zapowiedzi, a tutaj możecie zobaczyć mający na karku ponad rok gameplay z Godfall (uchwycony na PC).

Obok Godfall debiutu na PlayStation 5 doczeka się spora gra produkowana przez studio Bluepoint Games. Specjaliści od remasterów i remake’ów szykują powrót ważnej marki, ale na razie nie wiemy, o czym mowa.

https://www.youtube.com/watch?v=5vX-257ns6g&feature=emb_title

PLOTKI: Tu robi się już dużo ciekawiej. Poniżej lista tytułów, które wedle przecieków, plotek, zwyczajnych wymysłów i zaawansowanej dedukcji zmierzają na PlayStation 5.

Gran Turismo 7 ;

; MLB The Show 21 ;

; Demon Souls Remastered (Bluepoint);

(Bluepoint); Legendz (Santa Monica);

(Santa Monica); Horizon Zero Dawn 2 ;

; Marvel’s Spider-Man 2 ;

; nowy Crash Bandicoot ;

; nowe Resident Evil ;

; gra science-fiction w nowym IP od Naughty Dog ;

; nowe projekty od SIE Japan i London Studio ;

; Final Fantasy XVI.

Według pogłosek zestawy deweloperskie PlayStation 5 mogły powędrować do zewnętrznych studiów jeszcze w marcu 2018 roku, co oznacza, że wewnętrzne studia Sony mogły mieć je jeszcze szybciej. Wedle plotek PlayStation 5 już na dzień premiery otrzyma tytuły na wyłączność, które jednocześnie pozostaną poza zasięgiem użytkowników PlayStation 4. Do tego możemy liczyć, że spory udział w bibliotece gier PS5 w pierwszych miesiącach, będą mieć tegoroczne premiery z PS4, które doczekają się ulepszonych wersji.

Czekamy na kolejne doniesienia i oficjalną prezentację urządzenia. Tekst będziemy aktualizować wraz z następnymi nowinkami o PlayStation 5.